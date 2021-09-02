الجرعة الثالثة من موديرنا.. حجم الجرعة والفوائد والآثار الجانبية

2021/09/02 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن, 2-9-2021 (أ ف ب) - أعلنت شركة موديرنا الأربعاء أنّها قدّمت إلى وكالة الأدوية الأميركية بيانات أوّلية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحها المضادّ لكوفيد-19 في الولايات المتّحدة.

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