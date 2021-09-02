عروض التعازي طقوس درامية - جورج منصور

2021/09/02 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جورج_منصور كل عام يُقيم الشيعة في العراق وايران وفي مناطق مختلفة من العالم مراسيم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين في معركة كربلاء، التي يطلق عليها أيضا واقعة الطفّ، وتستمر هذه الطقوس عشرة أيام من غرة شهر محرم الحرام، وهي تحمل في طياتها معاني التضحية والحقّ والحرية، باعتبار ان الواقعة تُعدّ رمزاً لثورة المظلوم على الظالم، وقد اصبحت تمثل قيمة روحية لدى الشيعة واسهمت في تبلور ثقافتهم.



وكما قال عالم الاجتماع الدكت ......





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