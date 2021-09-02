المحاباة وعلاقتها بالفساد - محمد مهاجر

2021/09/02 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -هنالك نكتة تم تداولها بين الناس في عدد من الثقافات والاقطار.



وهى تدور حول مسؤول سأله أحد المقربين اليه عن سر ثراءه المفاجئ, والرجل موظف بسيط, وكان تواصل الرجلين قد انقطع لفترة من الزمان, فلم يرد المسؤول بل اخذ صاحبه الى الصحراء وخاطبه قائلا اترى ذلك الكبرى الذى يربط بين ضفتى النهرانا لا أرى غير السراباذن هذا هو الفرق بينى وبينك.



لقد تمكنت من اقناع صديقى المسؤول الكبير والذى قا ......





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