2021/09/02 | 08:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الفرنسي يكرم بنزيما العواصم ـ وكالات: أكمل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم أمس الأربعاء جلسة المران الثانية والأخيرة في مدريد قبل السفر إلى السويد لخوض مباراة مهمة في المنافسة على صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 مساء اليوم الخميس.وعاد إلى المران الجماعي للماتادور إينيجو مارتينيز وراؤول ألبيول وميكيل ميرينو، رغم أن الأخير ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنريكي يستعيد لاعبين قبل مواجهة السويد اليوم في تصفيات المونديال) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنريكي يستعيد لاعبين قبل مواجهة السويد اليوم في تصفيات المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).