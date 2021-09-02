منتخبنا الوطني يواجه كوريا الجنوبية اليوم بطموح الفوز

2021/09/02 | 08:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطاقات الملونة والإصابة تبعد ثلاثة أسود وأدفوكات يعلن التحدي متابعة ـ الصباح الجديد: أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته لمباراة كوريا الجنوبية اليوم الخميس بتمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد، في افتتاح الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وخاضَ لاعبو منتخبنا الوطني الحصة التدريبية الأخيرة، أمس، على استاد سيئول كأس العالم، ...

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