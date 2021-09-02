الدهشة والتأويل في قصص «عربة الصمت« لإبراهيم سبتي

2021/09/02 | 08:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امل رفعت عربة الصمت ، مجموعة قصصية تمس كل قارئ يعيش في أي مكان من الوطن العربي؛ هي عربة من الدهشة في قطار الحياة، هي تلك العربة التابعة لقطار ما و تسير بالرغم عنها؛ حاملة دوافع نفسية واجتماعية وسياسية تدفع أصحاب هذه الدوافع إلى التمسك بعربة الصمت، وبالتأكيد هذا العنوان يحمل الكثير من المعاني وفي ...

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