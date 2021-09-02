"ننتظر الموت".. صحفيات ومترجمات خائفات من انتقام طالبان

2021/09/02 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنها تلقت رسائل كثيرة من العديد من النساء الأفغانيات اللواتي باتت حياتهن في خطر بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، مطالبات بإنقاذهن من "موت محتم" قبل فوات الأوان، وذلك بعد أن انتهت عمليات الإجلاء في أواخر الشهر الماضي.

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