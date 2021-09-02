صور: رسوم جديدة في شوارع بغداد لتجسيد نبذ العنف

2021/09/02 | 08:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت صور في شوارع العاصمة بغداد، الخميس، رسومات لتجسيد نذب العنف في المجتمع.

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وذكرت أمين بغداد علاء معن، في بيان مقتضب، اطلع عليه "ناس" (2 أيلول 2021)، "رسم ال graffiti يجسّد فلسفة نبذ العنف والتسامح وتكريم الجمال في شوارع بغداد".

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