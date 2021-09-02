2021/09/02 | 08:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك.. هجوم مزدوج لداعش على قرية يودي بحياة شخص ويصيب 7 مدنيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/02 | 08:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. هجوم مزدوج لداعش على قرية يودي بحياة شخص ويصيب 7 مدنيين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. هجوم مزدوج لداعش على قرية يودي بحياة شخص ويصيب 7 مدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).