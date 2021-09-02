2021/09/02 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا توضيحيا في قضية مقتل شخص بعد إطلاق عسكري النار عليه الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية الكويت توضح تفاصيل بقضية وفاة شخص بعد إطلاق عسكري النار عليه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية الكويت توضح تفاصيل بقضية وفاة شخص بعد إطلاق عسكري النار عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).