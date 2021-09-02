رونالدو أفضل هدّاف في تاريخ المنتخبات بليلة عنوانها الدون

2021/09/02 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعكسر البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي بعدد الاهداف على مستوى المنتخبات في التاريخ بعدما سجّل هدفه الـ 110 قبل ان يضيف هدفاً ثانيا اهدى منتخب بلاده فوزا مجنونا على حساب ايرلندا 2-1 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم. وتخطى رونالدو رقم الدولي الايراني السابق علي دائي الذي كان يتساوى معه قبل المباراة بـ109 اهداف. وقال رونالدو بعد المباراة :"انا سعيد للغاية، ليس فقط لأنني كسرت الرقم القياسي، بل للحظة الاستثنائية التي عشناها معا"، مضيفا : "يجب ان اثمّن ما فعله الفريق، آمنا حتى النهاية، انا سعيد جدا".وتحتل البرتغال صدارة المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات امام صربيا الثانية بفارق ثلاث نقاط إلا انها تملك مباراة اقل.الامر السيئ الوحيد في هذه الليلة بالنسبة لرونالدو انه نال بطاقة صفراء بسبب احتفاله بعد هدفه الثاني، ليغيب عن مباراة البرتغال المقبلة امام اذربيجيان بداعي الإيقاف. ورفع كريستيانو رصيده من الاهداف الى ثلاثة في التصفيات الحالية.

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