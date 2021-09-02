هجوم لداعش يودي بحياة مدني ويصيب آخرين في كركوك

2021/09/02 | 08:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل مدني واصابة 7 اخرين خلال هجوم شنه داعش على قرية في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "هجوما مزدوجا لمفرزة تابعة لعصابات داعش على قرية شحل القديمة التابعة لناحية سركران قضاء الدبس بمحافظة كركوك مما اسفر الحادث عن مقتل ابن مختار قرية شحل وجرح ٧ مدنين من اهالي القرية".

واضاف المصدر، انه "تم نقل الجرحى الى مستشفي اربيل "، مشيرا الى انه "على اثر المواجهات خرج امر ف٣ ل ٥١ فق ١٤ الجيش العراقي وانفجرت عبوة ناسفة على عجلته دون خسائر ".

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