النزاهة: شمول فئات جديدة بتقديم الذمم المالية

2021/09/02 | 08:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، شمول فئات جديدة بتقديم كشف ذممهم الماليَّة، مؤكدة أنَّ القانون الجديد منح الهيئة صلاحية تكليف أي تنظيمٍ سياسيّ ومُنظمةٍ غير حكوميَّةٍ أو اتحادٍ أو نقابةٍ […]

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