2021/09/02 | 09:01 - المصدر: عين العراق

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الخميس 2 سبتمبر 2021 | 08:43 صباحاً

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صحة الكرخ: شحّ اللقاح في العراق سببه الشركات المنتجة

عزت دائرة صحة الكرخ شحَّ اللقاحات التي تحصل نهاية كل اسبوع إلى قلة الدفعات الواردة للعراق بسبب الضغوط الحاصلة على الشركات المنتجة التي تعاقدت معها الوزارة من اغلب دول العالم.

يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه وزارة الصحة أنَّ العراق يمر بنهاية الموجة الوبائية الثالثة لجائحة كورونا.



وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي لـجريدة الصباح وتابعته "عين العراق نيوز": إنَّ "اكثر من 8 ملايين جرعة وصلت إلى العراق من لقاحات (سينوفارم، استرازنيكا، وفايزر)، بمعدل جرعتين لكل شخص، اذ تم تطعيم اكثر من 3 ملايين ونصف المليون مواطن حتى الان".

واضاف أنَّ "معدل التلقيح اليومي ارتفع من 20 إلى 100 الف شخص خلال مدة قليلة، اذ يوزع اللقاح بين المراكز الصحية بحسب حاجتها".

واوضح أنَّ "اللقاحات تتوفر في بداية كل اسبوع ولكن يحصل شح في نهايته وذلك لقلة الدفعات الواصلة إلى العراق، بسبب الضغوطات على الشركات المنتجة التي تعاقدت معها الوزارة من اغلب دول العالم".



واشار الحجامي إلى أنَّ "عدد المنافذ في جانب الكرخ وصل إلى اكثر من 160 منفذا تلقيحيا، حيث تم افتتاح منافذ تلقيحية يومية في مولات بابيلون والمنصور ونادي المجموعة الطبية والعتبة الكاظمية المقدسة لانها اماكن تشهد تجمع المواطنين وتتميز بمساحات كبيرة مبردة، وكذلك تم فتح منافذ اخرى في الجامعات والجوامع والحسينيات والدوائر والوزارات".

ولفت إلى أنَّ "الوزارة ستعتمد قريبا بطاقة الكترونية دولية باللغتين العربية والانكليزية تمنح لكل شخص ياخذ جرعتين من اللقاح ووفق ما مثبت على المنصة الالكترونية".

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