2021/09/02 | 09:02 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك..استشهاد احد افراد الجيش واصابة سبعة في هجوم لداعش

استشهد احد افراد الجيش واصيب سبعة آخرون في هجوم لداعش على قرية في كركوك .

وقال مصدر امني لوسائل اعلام محلية :" ان عناصر من داعش هاجموا قرية (السحل ) التابعة لناحية سركلان ضمن حدود قضاء الدباس بالاسلحة المتوسطة والخفيفة ، ما ادى لاستشهاد احد عناصر الجيش واصابة سبعة آخرين ".

واضاف :" ان عنااصر داعش اختطفوا نجل مختار القرية ، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة ".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك..استشهاد احد افراد الجيش واصابة سبعة في هجوم لداعش) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك..استشهاد احد افراد الجيش واصابة سبعة في هجوم لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).