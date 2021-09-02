2021/09/02 | 11:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sv5d7Rg_CW4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصديق وقت الضيق.. هل لاتزال هذه مقولة فعالة في زمننا - يا هلا بالضيف استشاري صحة النفسية نجلاء طارق) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصديق وقت الضيق.. هل لاتزال هذه مقولة فعالة في زمننا - يا هلا بالضيف استشاري صحة النفسية نجلاء طارق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).