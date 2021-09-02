تراجع اسعار النفط العالمية بعد اتفاق اوبك على الابقاء على سياستها النفطية وبسبب زيادة اصابات كورونا

2021/09/02 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد اتفاق أوبك+ على الإبقاء على سياستها المتمثلة في إعادة الإمدادات تدريجياً إلى السوق في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم ما يؤثر ذلك على الطلب.ونزل خام برنت 20 سنتاً … Readmore

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