وزير النفط: العراق يدعم جميع الاتفاقات المؤدية إلى استقرار السوق النفطية

2021/09/02 | 11:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، بعد انتهاء اجتماع أوبك بلس، عن الاتفاق على ضخ الزيادة التدريجية 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقال إسماعيل، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط، إن العراق يدعم …

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