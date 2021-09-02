ما هي صفات وثقافة ومعلومات النائب في البرلمان ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/02 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي من خلال المتابعة والملاحظة للمقابلات والبرامج في المحطات الفضائية العراقية لأعضاء البرلمان إن البعض من النواب لغتهم ركيكه ويتلعثمون في كلامهم وأجوبتهم ضعيفة وفي بعض الأحيان ليس لها علاقة بالسؤال من مقدم البرنامج وكذلك الموضوع وهذا الخلل سببه الأحزاب والكتل السياسية وكذلك مفوضية الانتخابات اللذان يعتمدان فقط على العمر وليس مؤهلات وثقافة ووعي ومعرفة المرشح للنيابة.



إن النائب يجب أن يمتاز بالمصدا ......





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