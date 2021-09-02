لاعب بمركز غير متوقع اليوم بتشكيلة المنتخب امام كوريا

2021/09/02 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر مقرّب من بعثة منتخبنا الوطني، اليوم الخميس، ان تشكيلة منتخبنا ستشهد تغييرات مهمة واهمها زج لاعب غير متوقع ضمن التشكيلة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "تشكيلة منتخبنا ستشهد تغييرات مهمة واهمها زج (شيركو كريم) كظهير ايمن بديلا عن علاء مهاوي و فرانس بطرس".

وأضاف ان "اللاعب سجاد جاسم سيكون أساسيا بمباراة اليوم امام كوريا".

وفيما يخص خط الدفاع تابع: "سيتواجد علي فائز إلى جانب احمد ابراهيم و علي عدنان".

وترقب وتداول خبر تحضير عنصر المفاجئة من قبل مدرب منتخبنا الوطني (ادفوكات) للكوريين كونه يعرف طريقة لعبهم عندما كان مدربا لهم بوقت سابق.

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