تعرف على سعر صرف الدولار في وسط وجنوب العراق

2021/09/02 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

سجلت أسعار الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن الأسواق المحلية سجلت انخفاضاً في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث بلغت أسعار الصرف:

شراء 147.000

بيع 147.500

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