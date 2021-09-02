شاهد.. موكب طالبان وسط تكهنات حول مستقبل الحكومة الأفغانية

2021/09/02 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان موكب يوم النصر هذا فرصة حقيقية لمقاتلي طالبان لتخفيف التوتر ولإعطائهم فرصة، بعد أشهر من التقدم الخاطف في جميع أنحاء أفغانستان.

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