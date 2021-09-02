635 مشروعًا صناعيًا في العراق لاتنتج سوى 1% من النتاج المحلي الإجمالي!

2021/09/02 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت مؤسسة عراق المستقبل اليوم الخميس عن قيمة متدنية من الناتج والايرادات التي تحققها المشاريع الصناعية في العراق والتي تفوق الـ600 مشروع.

وقال المدير المفوض للمؤسسة منار العبيدي في ايضاح تابعته “يس عراق” ان “635 مشروعا صناعيا كبيرا تابعا للقطاع الخاص تقوم بانتاج ما قيمته 2.1 ترليون دينار عراقي فقط اي مايساوي اقل من 1% فقط من الناتج المحلي العراقي “.

وأضاف أن “58% من هذا الانتاج يتركز في محافظة بابل لوجود مصنع الاتحاد الذي يعتبر اكبر المشاريع الصناعية الكبرى وجميع المشاريع المنتشرة في باقي المحافظات تمثل 42% “.

وبين ان “انخفاض انتاجية هذه المشاريع يعود الى عدم القدرة على التنافس مع المنتوجات المستوردة وارتفاع تكلفة الانتاج”، مبينا ان “قرارًا بسيطًا قادر على اعادة انتاج هذه المشاريع وجميع المشاريع الصناعية الاخرى، وهو تقليل اسعار الوقود بشكل يساهم في القدرة على الانتاج”.

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