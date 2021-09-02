لجنة النيابيّة: مواد الموازنة المطعون بها قابلة للتنفيذ

2021/09/02 | 11:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، تفاصيل الطعن بثلاث مواد في الموازنة بينها البترودولار، بينما أشارت الى أن المواد المطعون بها سارية المفعول وقابلة للتنفيذ.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مجلس الوزراء قدَّم طعناً في المادة المتعلقة بقضية مجلس الخدمة الاتحادي، لكنه استفهم فيما بعد وتبين أن […]

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