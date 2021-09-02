2021/09/02 | 11:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، الخميس، بعد اتفاق أوبك+ على الإبقاء على سياستها المتمثلة في إعادة الإمدادات تدريجياً إلى السوق في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط أسعار النفط بعد اتفاق “أوبك+” المركز الخبري الوطني.

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