2021/09/02 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 65 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين خلال الساعات الـ48 الماضية في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت الخميس مصادر عسكرية وطبية.وقال مسؤول في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس إن “22 … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (65 قتيلا في معارك جديدة حول مدينة مأرب شمال اليمن خلال 48 ساعة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (65 قتيلا في معارك جديدة حول مدينة مأرب شمال اليمن خلال 48 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).