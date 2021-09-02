التحالف الدولي يوجه ضربات جوية لمواقع داعش شمال غرب الموصل

2021/09/02 | 11:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ وجه طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت مواقع لداعش شمال غرب الموصل .وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / :" ان الضربات استهدفت مواقع لداعش في سلسلة جبال العطشانة ، و اسفرت عن وقوع اصابات بين العناصر الارهابية "./ انتهى

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