تعرف على الاسلحة التي خلفها الجيش الامريكي وراءه في أفغانستان

2021/09/02 | 11:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركت القوات الأمريكية ما مجموعه 73 طائرة وحوالي 100 مركبة ومعدات أخرى في مطار كابل وحده.

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