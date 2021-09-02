2021/09/02 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني انطلقت، اليوم الخميس، جلسة مباحثات بين العراق والأردن، في مجلس النواب العراقي.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “جلسة مباحثات انطلقت اليوم، بين رؤساء اللجان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق جلسة مباحثات عراقية ـ أردنية في مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

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