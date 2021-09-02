2021/09/02 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لمن جمع ابناء النجف كل هذه الملايين!؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rljfawNc_gk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لمن جمع ابناء النجف كل هذه الملايين!؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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