2021/09/02 | 12:00 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rZUZ3ZO94Vs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بانوراما مع غفران الجزائري | انطلاق فعاليات الاعلان الرسمي لتحالف قوى الدولة الوطنية | 2021/9/1) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بانوراما مع غفران الجزائري | انطلاق فعاليات الاعلان الرسمي لتحالف قوى الدولة الوطنية | 2021/9/1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).