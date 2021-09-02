2021/09/02 | 12:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، نظيره الأردني عبد المنعم العودات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيلول 2021) أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل نظيره الأردني عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق له في مبنى المجلس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: الحلبوسي يستقبل نظيره الأردني في مبنى مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: الحلبوسي يستقبل نظيره الأردني في مبنى مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).