الرشيد يصدر تنويها بشأن التقديم على السلف: احذروا

2021/09/02 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، تنويهاً بشان التقديم على السلف.وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "إدارة الرشيد تحذر من التعامل مع اي شركة"، لافتاً الى ان " التقديم على السلف يكون من خلال هذا الرابط ".وأضاف انه "لا علاقة للمصرف بشركة (نخيل) او اي شركة أخرى".

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