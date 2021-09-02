ماذا قالت الجماهير الرياضية في البصرة عن مباراة منتخبنا مع كوريا؟

2021/09/02 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

تتجه انظار الجماهير العراقية بشكل عام والبصرية منها بشكل خاص الى العاصمة الكورية سيؤول حيث مسرح مباراة منتخبنا الوطني مع مضيفه المنتخب الكوري الجنوبي، التي ستقام ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم المقرر اقامتها في قطر العام المقبل.

ويرى عدد من جماهير المنتخب في تصريحات لـ (لبغداد اليوم) ان "اسود الرافدين قادرين على مواجهة الشمشون الكوري والخروج على الاقل بنتيجة التعادل الا ان من يلاحظ استعدادات الفريق العراقي يبين الضعف الكبير فيها حيث لم يخوض اي مباراة قوية في معسكريه باسبانيا وتركيا ولعب مع اندية من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية وكان الاجدر بتطبيعية اتحاد الكرة ان تمنح المنتخب فرصة اللعب مع فرق قريبة على كوريا كاليابان والصين واستراليا وهذا الامر لم يحصل خصوصا وان مدرب المنتخب جديد عليه".

هذا وسيخوض المنتخب ظهر اليوم اولى معارك التواجد بمونديال الدوحة حيث سيواجه كوريا الجنوبية وبعدها سيخوض مباراة مهمة ثانية مع ايران.

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