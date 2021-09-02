متنبيْ :انكسار درجات الحرارة اعتباراً من هذا الموعد

2021/09/02 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

توقع متنبيء جوي، اليوم الخميس، انكسار موجات الحرارة الصيفية في وسط وغرب وشمال البلاد بضمنها العاصمة بغداد.

وقال المتنبيء الجوي إنه "من المتوقع أن تشهد البلاد انكساراً في موجات الحر الصيفية وسط وغرب وشمال البلاد ومن ضمنها العاصمة بغداد اعتباراً من يوم غد الجمعة، ويمكن الشعور باعتدال الحرارة رغم ارتفاع درجاتها".

وأضاف ان "مدن الجنوب ستشهد انكسار شدة الحرارة اعتبارا من يوم السبت، ويقل الشعور بالحرارة نسبيا رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار أيضا"، مشيراً إلى أن "رحلة الانخفاض التدريجي بدرجة الحرارة ستبدأ من منتصف شهر أيلول الجاري".

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