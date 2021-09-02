رحيل الفنان المصري ماهر سليم.. وداعًا

2021/09/02 | 12:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارق الممثل المصري ماهر سليم الحياة فجر الخميس، في أحد مشافي القاهرة، بعد صراع مع المرض، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير ظهرًا من مسجد "السيدة نفيسة"، ونعته نقابة المهن التمثيلية

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