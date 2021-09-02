لاكمال العمليات الامنية.. فتح طرق ونصب جسور في الطارمية

2021/09/02 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن فتح وتحسين طرق ونصب جسور لاكمال العمليات الامنية في مناطق الطارمية شمال بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "مستمرة بتنفيذ ومتابعة الخطط الموضوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة لتفتيش وتطهير مناطق شمال بغداد من عناصر عصابات داعش الارهابية، وبأشراف ميداني للفريق الركن قائد عمليات بغداد ومتابعة قائد المقر المسيطر/الكرخ".

واضاف البيان، ان "كتائب الهندسة في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تواصل اسنادها الهندسي اللوجستي للتشكيلات المنفذة للخطة، حيث تم تسخير جميع الاليات الاختصاصية لفتح وتحسين الطرق ونصب الجسور والمعابر على نهر المالح لعبور العجلات والاليات ونصب ابراج المراقبة الكونكريتية مع كري المبازل وازالة السواتر الترابية من اجل تسهيل مهمة القطعات المنفذة للعملية التي تهدف الى بسط الامن في المنطقة".

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