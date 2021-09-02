ايران: خفض تصدير الغاز إلى العراق سيستمر لمدة 6 اشهر

2021/09/02 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت طهران، الخميس، عن أسباب انحسار إمدادات الغاز إلى محطات الطاقة في العراق.

وقالت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز في بيان، إن خفض تصدير الغاز إلى العراق يأتي بعد الاتفاق مع الطرف العراقي وسوف يستمر لمدة ستة أشهر.

وأوضحت الشركة الإيرانية: "الأمر لا علاقة له بديون العراق لإيران، وتم إبلاغ الموضوع للعراق قبل أسبوعين".

ويوم أمس الأربعاء، أشارت وزارة الكهرباء العراقية إلى أن امدادات الغاز الإيرانية للمنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت من 49 مليونا إلى ثلاثة ملايين متر مكعب يوميا، ما يهدد بنقص خطير للكهرباء.

وذكرت الوزارة في بيان أن خفض إمدادات الكهرباء الإيرانية أدى لفقد شبكة الكهرباء الوطنية لنحو 5500 ميغاواط.

وقالت الوزارة إنها على اتصال بوزارة الطاقة الإيرانية وبالسفارة الإيرانية في بغداد لتوضيح أسباب الخفض.

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