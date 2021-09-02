وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سينخفض بالعام 2050 وسيصل إلى 25 مليونا برميلا يوميا

2021/09/02 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن الطلب على النفط سينخفض بالعام 2050 وسيصل إلى 25 مليونا برميلا يوميا.

وقال رئيس الوكالة فاتح بيرول، في مقال مشترك مع وزير المالية علي علاوي، إن "من الضروري أن تسمع أصوات العراق والدول المماثلة في مؤتمرCOP26 لتغير المناخ في غلاسكو في تشرين الثاني HGLRFG.



لتحظى بفرصة الحد من أسوأ آثار تغير المناخ، يحتاج العالم إلى تغيير جذري في الطريقة التي ينتج بها ويستهلك الطاقة، ويقلل حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي.



تُظهر خارطة الطريق العالمية الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 أن الطلب العالمي على النفط سيحتاج إلى الانخفاض من أكثر من 90 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 25 مليونًا بحلول عام 2050.



وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 75٪ في صافي عائدات النفط- الاقتصادات المنتجة، ويهيمن على الكثير منها قطاع عام يعتمد على صادرات النفط والعوائد التي تنتجها".

وأضاف "توفر أزمة كوفيد -19 قصة تحذيرية.



تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر في العراق تضاعفت في عام 2020 .



ويرجع هذا إلى حد كبير إلى انخفاض دخل البلاد من النفط، حيث انخفضت الأسعار عالميًا بسبب انهيار الطلب الناجم عن الوباء.



لا يمكننا أن نسمح لسبل عيش ملايين العائلات بأن تظل تمليها تقلبات سوق النفط التي لا يمكن التنبؤ بها".

ونوه إلى أنه سيتطلب تصحيح هذا الأمر سياسات واستثمارات تمكن البلدان المنتجة للنفط والغاز مثل العراق من توجيه رأس المال والعمالة إلى الصناعات الإنتاجية في المستقبل وتحفيز القطاع الخاص.



في الواقع، كان هذا أحد الدوافع الرئيسية وراء الكتاب الأبيض الأخير للعراق للإصلاح الاقتصادي، والذي يسعى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري، والسماح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر، وتقليل اعتماد البلاد على صادرات الهيدروكربونات والالتزام بـ تجديد اقتصادي يركز على السياسات والتكنولوجيات السليمة بيئياً.



يمكن لقطاع الطاقة أن يلعب دورًا هنا من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمنطقة لإنتاج وتوفير الطاقة النظيفة.

وبين أنه سيتم تشكيل استراتيجيات إزالة الكربون في مختلف البلدان وفقًا لظروفها الفردية.



في العراق، يمثل إنتاج النفط والغاز ما يصل إلى 40٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، قبل أن يتم حرق أي منها لتزويد السيارات بالوقود أو إنتاج الكهرباء.



وهذا يجعل التزام الدولة الأخير بالحد من حرق الغاز - وهي ممارسة غير ضرورية وضارة حيث يتم حرق الغاز الطبيعي من آبار النفط في الهواء - أكثر أهمية.

وأشار إلى أنه توجد فرص لإزالة الكربون في متناول اليد نسبيًا.



من خلال جعل استخدام الطاقة أكثر كفاءة عبر الصناعات والنقل وقطاع البناء، يمكن للعراق ودول أخرى وضع حد للطلب الجامح لنمو الطاقة الذي يشهده حاليًا.



زيادة كفاءة الطاقة سيكون لها فوائد أخرى أيضًا: فهذا يعني أن دولًا مثل العراق لن تحتاج إلى إنفاق الكثير على زيادة المستوى العام لإمدادات الكهرباء، وستسمح لها بخلق وظائف جديدة في مجالات مثل بناء وصيانة المباني الموفرة للطاقة.

ونوه إلى أظهر تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية أنه مقابل كل مليون دولار يُستثمر في كفاءة الطاقة ، يتم خلق ما يصل إلى 30 وظيفة.



هذا أمر بالغ الأهمية في بلد مثل العراق ، بسكانه الشباب الذين يتزايد عددهم بسرعة.

وتابع توفر الطاقة المتجددة للبلدان القدرة على بناء قطاع كهرباء أنظف وأكثر كفاءة، بدلاً من الاعتماد على الواردات المكلفة والوقود الأحفوري الملوث.



تحصل أسوأ المواقع الشمسية المحتملة في العراق على ما يصل إلى 60٪ من الطاقة المباشرة من الشمس أكثر من أفضل المواقع في ألمانيا.



ومع ذلك، فإن محطات الطاقة الشمسية التي بنتها ألمانيا حتى الآن معًا توفر ضعفين ونصف من الطاقة الكهربائية لجميع محطات النفط والغاز والطاقة الكهرومائية العاملة في العراق مجتمعة.

واكد أصبحت الطاقة الشمسية بشكل متزايد في متناول اليد أكثر من الكهرباء من محطات الوقود الأحفوري في أجزاء كثيرة من العالم.



بعض المشاريع الكبيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي بالفعل في طليعة هذا الاتجاه، لكن الكثير من البلدان، بما في ذلك العراق، ستحتاج إلى دعم للاستفادة من مواردها الشمسية الضخمة.

ولفت إلى أن هذا من شأنه أن يجلب فوائد اقتصادية هائلة.



عجز العراق عن توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب كلف البلاد ما يقرب من 120 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية، وفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية الأخير.

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