الصدر يدعو مؤيديه الى طاعة اللجنة الصدرية المكلفة بالدعاية الانتخابية

2021/09/02 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جماهير التيار الى طاعة اللجنة المكلفة بالإشراف على الحملة الانتخابية للتيار.



وقال في تغريدة طاعة اللجنة من طاعة القائد.

وكان صالح محمد العراقي أو ما يعرف بوزير القائد، اعلن امس عن انطلاق الحملة الانتخابية للكتلة الصدرية، مؤكداً أن جماهير الكتلة الصدرية ستكون ماكنات إعلامية لمرشحي التيار.

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