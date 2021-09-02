الصحة تحذر من طفرات وراثية وموجات أشد خطورة في حال عدم الالتزام

2021/09/02 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف إن العراق وصل إلى نهاية الموجة الوبائية الثالثة مع انخفاض الإصابات.

واكد البدر ان الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن الخلاص من الفيروس لاسيما أن هناك دولا تعرضت إلى نكسات.



محذرا من إمكانية حدوث طفرات وراثية أشد خطورة وموجات أخرى في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي قد تؤدي إلى موجات أخرى.

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