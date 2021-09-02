2021/09/02 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ديوان الرقابة المالية إحالة ملفات الفساد على القضاء

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير ان هناك الكثير من ملفات الفساد التي شخصها ديوان الرقابة المالية في الوزارات وكل حالة تعرض بحالتها مبيناً أن الديوان يحيل الملفات التي تحتوي على فساد على القضاء.

ولفت إلى أن متطلبات العمل تحتاج الى تقدم سريع وخبرات عالمية لمواكبة التطور مبيناً أن وجود تعاون مع إحدى الشركات العالمية الأربعة التي تعمل ومصرح لها بالعمل ضمن حدود معينة وفي مجال التدريب والخبرات والتطوير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرقابة المالية: متطلبات العمل تحتاج الى تقدم سريع وخبرات عالمية لمواكبة التطور) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرقابة المالية: متطلبات العمل تحتاج الى تقدم سريع وخبرات عالمية لمواكبة التطور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).