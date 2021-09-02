حالة الطقس في العراق للأسبوع المقبل: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

2021/09/02 | 12:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد الأسبوع المقبل، فيما توقعت ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الاثنين.

وقال بيان للهيئة، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الطقس ليوم الجمعة سيكون صحوًا وسيشهد انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية- غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط خلال النهار في المنطقة الشمالية الى(30-40)كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأضاف البيان، أن "الطقس ليوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية، سيكون صحوًا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما الرياح فستكون شمالية- غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوًا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا، والرياح ستكون شمالية - غربية، خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط خلال النهار إلى (20-30)كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأشار إلى أن "طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحوًا ولا تغيّر في درجات الحرارة، والرياح ستكون شمالية - غربية ،خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، أما في المنطقة الجنوبية فستكون شمالية - غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط خلال النهار في أقسامها الشرقية إلى (30-40)كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم".

ولفت إلى أن "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحوًا سيشهد ارتفاعًا طفيفًا بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية- غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحوًا، ولا تغيّر في درجات الحرارة والرياح ستكون شمالية - غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الجمعة وتفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة:

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