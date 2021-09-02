بغداد: اعتقال متهم سرق 100 مليون دينار من دار سكنية

2021/09/02 | 12:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهم بسرقة 100 مليون دينار مع مصوغات ذهبية من داخل دار في العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان، وصل “النور نيوز” إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب إجرام الاعظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (100) مليون دينار عراقي مع مصوغات …

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