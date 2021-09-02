برئاسة الحلبوسي والعودات.. جلسة مباحثات بين رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي

2021/09/02 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نظيره الأردني عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق له في مبنى المجلس.

وذكر بيان عن مكتب رئيس البرلمان أن “الحلبوسي استقبل نظيره الاردني والوفد النيابي المرافق له في مبنى البرلمان”.

واوضح ان “جلسة مباحثات انطلقت بين رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي والوفد النيابي الأردني، برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي ونظيره الأردني عبد المنعم العودات”.

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