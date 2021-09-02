الحلبوسي يستقبل نظيره الأردني عبد المنعم العودات

2021/09/02 | 12:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبدأت برئاسة رئيس مجلس نواب محمد الحلبوسي جلسة مباحثات بين رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي والوفد النيابي الأردني.واستقبل الحلبوسي، اليوم الخميس، نظيره الاردني في بناية مجلس النواب.

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