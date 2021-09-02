وزير التربية يصل الى النجف الاشرف

2021/09/02 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ وصل وزير التربية علي حميد مخلف الى النجف الاشرف.وذكر مصدر في مديرية تربية المحافظة :" ان زيارة الوزير تأتي في اطار الاطلاع على الاجراءات المتخذة لخدمة الطلبة اثناء الامتحانات وتفقد منشآت مديرية تربية المحافظة"./انتهى

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