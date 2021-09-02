محافظ واسط يدعو الى ابعاد دوائر الدولة عن التنافس الانتخابي والمحسوبية

2021/09/02 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اكد محافظ واسط محمد جميل المياحي ضرورة ابعاد دوائر الدولة عن التنافس الانتخابي والمحسوبية خلال الفترة الحالية التي تسبق العملية الانتخابية.وقال المحافظ خلال اجتماع موسع ضم رؤساء الوحدات الادارية ومدراء الدوائر الحكومية والاقسام الفنية :" ان الحكومة المحلية وضعت كل الامكانيات لدعم مفوضية الانتخابات من اجل القيام بمهامها الوطنية في انجاح عملية الانتخابات البرلمانية"، مؤكدا ضرورة حث المواطنين على تسلم بطاقاتهم الانتخابية .واكد المياحي ضرورة ابعاد دوائر الدولة عن التنافس الانتخابي والمحسوبية ، وضرورة التعامل بمهنية تامة مع كل المرشحين والقوائم للحفاظ على استقلالية دوائر الدولة في اي صراع او تجاذبات انتخابية ، ./ انتهى

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