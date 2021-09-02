احباط ثلاث محاولات ابتزاز واعادة فتاة معنفة لذويها

2021/09/02 | 12:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز المجتمعية في الأنبار تمكنت من إعادة فتاة هاربة بعمر (١٣) عاما، غرر بها أحد الأشخاص بداعي الزواج.

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