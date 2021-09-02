التربية تُحدد اعمار قبول الطلبة في المراحل الثانوية

2021/09/02 | 12:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدّدت وزارة التربية، اليوم الخميس، أعمار قبول الطلبة في المراحل الثانوية للمدارس النهارية.وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ أقسام التعليم العام والملاك، بقبول الطالب في الصف الأول المتوسط إذا كان من تولد 2006 بالنسبة للذكور و2004 للإناث، وكذلك الحال في […]

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